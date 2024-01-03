شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تستخرج ترخيصا بفتح محل تجارى أو صناعى بالجيزة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل كثيرون عن كيفية استخراج ترخيص بفتح محل تجاري أو صناعي في محافظة الجيزة، وذلك من خلال المراكز التكنولوجية، حيث شهدت المحافظة إنشاء وتطوير 20 مركزًا تكنولوجيًا على مستوى الأحياء والمراكز والمدن، للتسهيل على المواطنين وسرعة تلقى الخدمة.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية خطوات وإجراءات تقديم طلب للمركز التكنولوجي لاستخراج تصريح بفتح محل تجاري أو صناعي.

أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

-مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ثانيًا: المستندات المطلوبة

-صورة عقد الإيجار/التمليك.

-شهادة من الضرائب العقارية بالقيمة الإيجارية للمحل.

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-خريطة مساحية للمحل.

-عدد 3 نسخ من الرسومات الهندسية للمحل (في حالات المحال الصناعية التي تستخدم آلات بموتور وإذا ما كان المحل يتكون من أكثر من وحدة أو تزيد مساحته عن 100 متر مربع.

-وفي جميع الأحوال يلتزم مقدم الطلب بتقديم ما يثبت سداد التأمينات الاجتماعية له وللعاملين بالمحل وكذلك صور الشهادات الصحية الخاصة بهم (بالنسبة للمحلات التي تتعامل مع الأغذية والمشروبات) وصورة البطاقة الضريبية لمقدم الطلب بعد الاطلاع على الأصول وذلك عند إتمام الاشتراطات المطلوبة في المحال التجاري والصناعية وقبل إصدار الترخيص.

ثالثًا: الإجراءات

-ملء النموذج الخاص بالخدمة.

-تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

-فحص الأوراق والمستندات بمعرفة الإدارة الهندسية المختصة.

-عند الموافقة على النشاط يتم سداد رسم المعاينة بالخزينة المختصة.

-بعد إجراء المعاينة تقوم الإدارة المختصة بتحديد اشتراطات الرخصة.

-إتمام الاشتراطات وتقديم طلب بذلك.

-تقوم الإدارة المختصة بالمعاينة للتأكد من تنفيذ اشتراطات الرخصة.

-اعتماد الرخصة.

-تسديد الرسوم بالخزينة المختصة واستلام الرخصة وتلقي الخدمة.