شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأسنان: عمومية غير عادية حول رسوم قيد خريجى الجامعات الأجنبية 12 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد النقابة العامة لأطباء الأسنان، جمعية عمومية غيرعادية، يوم الجمعة الموافق 12 يناير 2024، بالقاعة الكبرى بمبنى دار الحكمة، الساعة الثانية ظهرا، وذلك لمناقشة مقترح بخصوص احتساب رسوم القيد لخريجى الجامعات الأجنبية من خارج البلاد التى تم تحديدها بالجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 12 أبريل 2023، طبقا لـ:

1- جواز احتساب قيمة الرسوم الدولارية بما يعادلها من الجنيه المصرى، نظرا لقلة توافر العملة حاليا.

2- تحديد كيفية احتساب سعر العملة نظرا لتغيرها وتفاوت سعر الصرف من تاريخ لآخر، واختلاف قيمتها.

وكان قد اشتكى حوالى 500 طبيب للأسنان من حديثى التخرج، حاصلين على شهادة طب الأسنان من كليات أجنبية خارج مصر، أنهم خلال طلبهم القيد ضمن جداول الجمعية العمومية للنقابة العامة لأطباء الأسنان، فوجئوا بقرار زيادة رسوم القيد فى النقابة من 1000 دولار إلى 2050 دولار، مستنكرين زيادة الرسوم بأكثر من 1000 دولار خلال عدة أشهر فقط تفصلهم عن قيد دفعة 2021، والتى سددت رسوم بقيمة 1000 دولار فقط.

يذكر أن الجمعية العمومية العادية لنقابة أطباء الأسنان، المنعقدة فى يوم الأربعاء 12 أبريل 2023، قد اعتمدت المقترح الذى أعده مجلس النقابة بشأن رسوم القيد للدفعات الجديدة، والذى تضمن:

1- يتم احتساب رسوم 500 جنيه لخريجى الجامعات الحكومية.

2- يتم احتساب 1500 جنيه لخريجى الجامعات الخاصة والأهلية.

3- يتم احتساب رسوم قيد خريجين الجامعات الأجنبية بالمثل مع أجنبى الجنسية بقيمة 2050 دولارا.

4- يتم احتساب رسوم 100 جنيه مصاريف إدارية لصالح النقابات الفرعية، إذا تقدم الطبيب بورقه إليها، ولا يلزم الطبيب بأى مصاريف إجبارية أخرى من النقابة الفرعية.