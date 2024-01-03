شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تستهدف خفض نسبة الأمية إلى 16% فى 2026/2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف الحكومة خفض نسبة الأمية من نحو 19% عام 2019 إلى نحو 16% في نهاية الخطة 2025/2026، حسبما تؤكد وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).

وجرى تكريم محافظة الغربية، في نوفمبر 2023، من قبل الهيئة العامة لتعليم الكبار، لحصولها على المركز الأول في محو أمية الكبار للعام الثالث على التوالي، ضمن أنشطة المبادرة الرئاسية حياة كريمة والجارى تنفيذها بقرى مركز زفتى.

وأشاد رئيس الهيئة الدكتور محمد ناصف، خلاب لقائه محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، بحصول المحافظة على المركز الأول للمرة الثالثة على التوالي، كما أشاد بما يقدمه المحافظ من دعم في تنفيذ مشروعات الهيئة بالغربية بهدف تنمية وتطوير العنصر البشري والذي هو محور التنمية.

ووجه ناصف الشكر والتقدير لمحافظ الغربية على دعمه المستمر لفرع هيئة تعليم الكبار بالغربية للقضاء على الأمية بالغربية، مؤكدا استمرار التعاون مع المحافظة من أجل الوصول إلى محافظة خالية من الأمية وفقا لرؤية مصر 2030/2020.

وأهدى رئيس الهيئة درع التميز لمحافظة الغربية، وذلك لحصول المحافظة على المركز الأول في مجال محو الأمية في مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة بمركز زفتى.

وأوضح محافظ الغربية أن المحافظة حققت أعلى النسب المستهدفة خلال الفترة من 2020 وحتى 2023، مشيراً إلى أن محو الأمية يُعتبر بمثابة محرك للتنمية المستدامة، فضلاً عن كونه جزءاً متأصلاً في التعليم وشكلاً من أشكال التعلّم مدى الحياة المبنيّة على أساس الإنسانية.