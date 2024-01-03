شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا ترفض "التصريحات غير المسئولة" بإعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بيان صادر عن الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة ترفض التصريحات الأخيرة الصادرة عن الوزيرين الإسرائيليين بتسلإيل سموتريش وإيتمار بن غفير والداعية إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة.

وقال البيان إن هذه تصريحات تحريضية وغير مسؤولة، وقد أعربت لنا الحكومة الإسرائيلية – بما في ذلك على لسان رئيسها – مرارا وتكرارا وبشكل متسق أن هذه التصريحات لا تعكس سياسة الحكومة. وينبغي الكف عن الإدلاء بأي تصريحات مماثلة بشكل فوري.

وأضاف البيان: "موقفنا واضح ومتسق ولا لبس فيه إزاء أن قطاع غزة هو أرض فلسطينية وسيبقى كذلك بدون أن تتحكم حركة حماس بمستقبله وبدون أن تتمكن الجماعات الإرهابية من تهديد إسرائيل. هذا هو المستقبل الذي نسعى إلى تحقيقه بما فيه صالح الإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة المجاورة والعالم."