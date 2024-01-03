شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لطلبة الصفين الأول والثانى الثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للفصل الدراسي الأول، وتشمل التربية الوطنية والتربية الدينية والتربية المهنية لأولى ثانوى ومواد التربية الوطنية والتربية الدينية والمواطنة وحقوق الإنسان لطلبة الصف الثانى الثانوى.

وأكدت المدارس بدء تقييم الطلاب فى هذه المواد بعقد امتحانات داخل المدارس لقياس نواتج التعلم المرتبطة بالموضوعات الدراسية، مشددة على أن الغياب عن هذه المواد يؤدى إلى رسوب الطالب فيها لأنها مواد نجاح ورسوب.

كانت الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أرسلت خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن مد تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام حتى 4 يناير الجارى.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أن هذا القرار يأتي إلحاقا بالخطاب السابق ارساله في 12 نوفمبر 2023 بخصوص التحضيرات الجارية لإجراء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي وبالاشارة الى قرب اجراء امتحانات نصف العام لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوى، موضحة أنه إيماءاً إلى الإجراءات المتبعة خلال الأعوام السابقة بشأن قيام طلاب الصف الأول والثاني الثانوي بتسجيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بمراجعة وتأكيد بياناتهم المسجلة لهم على قاعدة البيانات المركزية وذلك بعد الإنتهاء من إستلام وتفعيل البريد الإلكتروني الموحد الخاص بهم، مع التنبيه على جميع طلاب الصف الأول والثاني الثانوي بالإنتهاء من تسجيل الإستمارة الإلكترونية الخاصة بمراجعة وتدقيق

بياناتهم على قاعدة البيانات المركزية ، وذلك في موعد غايته الخميس الموافق 2024/1/4، من خلال الرابط وذلك بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات ، (moe-register.emis.gov.eg)

وأكدت الوزارة في حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فوراً على قاعدة البيانات المركزية من خلال الإستمارة الإلكترونية لبيانات الطلاب.