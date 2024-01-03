شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تشغيل الشباب بالجيزة يعلن فرص عمل بمزايا تأمينية.. المؤهل من دبلوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة عن توافر فرص عمل بإحدى الشركات، بمزايا تأمينية وحوافز شهرية، تشمل: (مندوب شحن – مندوب (رخصة دراجة نارية) – سائق مندوب (رخصة مهنية) – سائق توصيل (رخصة أولى/تانية/ثالثة) – عامل مخازن – كهربائي سيلسيون/كهربائي سيارات).

وأوضح جهاز رعاية وتشغيل الشباب مزايا وشروط التقديم على النحو الآتي: (المؤهل من دبلوم – السن من 23 إلى 43 – العمل لمدة 8 ساعات – زيادة سنوية وحوافز شهرية – بدل انتقال – تأمين اجتماعي وصحي).

وطالب جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، الراغبين في الاستفسار التواصل عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 – 35711198"، أو الحضور لمقر الجهاز الكائن في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوى الدور الثانى.

جديرٌ بالذكر، أن جهاز رعاية وتشغيل الشباب أنشئ بالقرار رقم (3583) لسنة 1999 وهو يتبع محافظة الجيزة وله الشخصيه الاعتبارية المستقلة وهو المنوط به المساهمة في خلق فرص عمل مناسبة تلبى طموحات الشباب من أبناء المحافظة إلى جانب توفير وإتاحة الأسواق والمعارض لعرض وبيع منتجات أصحاب الحرف والصناعات اليدوية والتى تشتهر المحافظة بالعديد منها مثل السجاد اليدوي بالحرانية والعبايات التراثية بكرداسة والتمور بالواحات والمشغولات اليدوية بالبدرشين وغيرها من المنتجات اليدوية المميزة.