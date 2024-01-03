شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة قطع المياه عن بعض مناطق الجيزة مساء الجمعة.. اعرف الأماكن والمواعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق: "كفر طهرمس، الطالبية فيصل، حسن محمد فيصل، التعاون، الطوابق، المطبعة، كعابيش، المريوطية، الصفا والمروة والمنشية، العريش، الكوم الأخضر مع شارع المستشفى، المريوطية هرم وفيصل" لمدة 12 ساعة، بدءًا من الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 5/ 1 / 2024 وحتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق 6 / 1 / 2024.

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلى أعمال الصيانة بتغيير محبس قطر 800 مم على خط الطرد الخاص بمحطة رفع ترسا 6، الأمر الذي يتطلب قطع المياه لتركيب المحبس.

وفي سياق متصل، أعلنت الشركة انقطاع المياه عن مناطق: "أبو النمرس، ترسا، نزلة الأشطر، شبرامنت، منيل شيحة" وذلك لمدة 10 ساعات، بدءًا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 5/ 1 / 2024 وحتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق 6 / 1 / 2024.

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلى أعمال الصيانة بخط المياه قطر 800مم بطريق مصر أسيوط البطئ بأبو النمرس.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.