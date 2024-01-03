شكرا لقرائتكم خبر عن المعمل المركزي لبحوث الحشائش يحصل على شهادة الأيزو للعام الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المعمل المركزى لبحوث الحشائش التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة تجديد الحصول على شهادة الأيزو ISO 9001 للعام الثالث على التوالى، حيث يأتى ذلك طبقًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بضرورة الاستمرار فى تحسين الخدمات المقدمة للقطاع الزراعى، وتحسين جودة الصادرات الزراعية.

أوضح الدكتور عبده عبيد مدير المعمل المركزي لبحوث الحشائش، أن المهام الرئيسية للمعمل المركزي لبحوث الحشائش تتركز في زيادة إنتاجية الحاصلات الزراعية وترشيد استخدام المياه نتيجة لمكافحة الحشائش، فضلا عن حماية البلاد من خطر الحشائش الحجرية والغازية من خلال تدريب العديد من الباحثين والمهندسين الزراعيين والمزارعين كيفية مكافحة هذه الحشائش.

وتوجه مدير المركزي لبحوث الحشائش، بخالص شكره للدكتورة نفين محمد صبحي مدير إدارة الجودة بمركز البحوث الزراعية و مصطفى جلشانى و مرفين عبد الحميد مسئولا الجودة بالمعمل على ما قدموه من مساعدات لتجديد الحصول على شهادة الأيزو ISO 9001 : 2015 للعام الثالث على التوالى.