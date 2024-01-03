شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة ارتفاع أسعار تقاوى البطاطس فى الأسواق.. وزارة الزراعة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر البطاطس من المحاصيل الغذائية الهامة على مستوى العالم، حيث تستخدم في العديد من المنتجات الغذائية والصناعية الرئيسية في بعض الدول، ومصدرًا هامًا للمغذيات والألياف الغذائية، كما أنها المحصول الغذائي الرابع على مستوى العالم تلي القمح والذرة والأرز، و من المحاصيل التصديرية الأولى في مصر على مستوى الخضر، والثانية في المحاصيل البستانية بعد الموالح.

ووفقًا لتقرير رسمى لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى يبلغ حجم الإنتاج 6.7 مليون طن سنويا من 3 عروات، ووصل حجم التصدير إلى مليون و56 ألف بإجمالى عينات 41020 عينة تم فحصها منذ بداية العام الجارى وحتى نهاية اكتوبر الماضى.

وعلى مدار الأيام الماضية شهدت الأسواق ارتفاعا كبيرا في أسعار تقاوى البطاطس نتيجة نتيجة التلاعب فى الأسواق بإعادة البيع والشراء وإطلاق الشائعات الخاصة بانخفاض الكميات المستوردة بغرض تحقيق مكاسب مادية.

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

1- الكميات الواردة الفعلية من تقاوى البطاطس حتى اليوم أكثر من 115 ألف طن ومازالت شحنات أخرى فى الطريق.

2- يوجد 20 ألف طن ناتج محلى "الجيل الثالث".

3- إجمالي المتاح الفعلى 135 ألف طن.

4- الاحتياجات الفعلية للزراعة بمصر تتراوح ما بين 110 إلى 120 ألف طن من تقاوى البطاطس .

5- رغم أن السوق بهذا الشكل يعتبر منضبطا من حيث الاحتياجات الفعلية للزراعة والمتوفر من التقاوى، إلا أنه يلجأ بعض التجار إلى التلاعب فى الأسواق بإعادة البيع والشراء وإطلاق الشائعات الخاصة بانخفاض الكميات المستوردة بغرض تحقيق مكاسب مادية.

6- الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية اعلن أسعار تقاوى البطاطس لهذا العام لتتراوح بين 49 : 55 ألف جنية للطن، وقد قام بتلبية طلبات جميع المتعاقدين معه، ويقوم بعض المزارعين أو الشركات بإعادة بيعة مرة أخرى مما يؤدى إلى ارتفاع سعر الطن.

7- الطلب على صنف معين يؤدى إلى ارتفاع سعره عن باقى الأصناف الأخرى، ولا يأخذ هذا الارتفاع كمقياس لجميع الأصناف، حيث يفضل كثير من المزارعين أصناف معينة، مما يؤدى إلى ارتفاع اسعارها، وهذا يحدث كل عام مع هذه الأصناف .