شكرا لقرائتكم خبر عن حوافز من وزارة الرى وشركة السكر للمزارعين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نتعرف على بنود البروتوكول
1- تنفيذ مزارع إرشادية تطبيقية تستخدم نظم الري الحديث للنظر في تعميم التجربة حال نجاحها للتوسع في زراعة قصب وبنجر السكر
2- التعاون لتجربة أصناف جديدة في هذه المزارع الإرشادية ، والاستفادة من خبرات مختلف الجهات للارتقاء بهذه الزراعة
3- ندوات تدريبية على تشغيل وصيانة شبكات الري الحديث ، وندوات تثقيفية للمزارعين لتحديد توقيتات الحصاد وحل المشكلات التي تواجه المزارعين
4- تحفيز مزارعي قصب السكر في المزارع الإرشادية بمبلغ خمسة آلاف جنيه يتم دفعه بمعرفة الشركة حال إستخدام الري الحديث و ألا يقل معدل إنتاجية الفدان عن 50 طن في الموسم مع توريد المحصول كاملاً لأحد مصانع السكر التابعة للشركة
5- دعم مزراعي بنجر وقصب السكر بتوفير جزء من قيمة الشتلات بواقع "واحد جنيه" للشتلة على ألا يقل معدل إنتاجية الفدان عن 50 طن بالموسم.
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