شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 18.2% نموًا بإيرادات وأرباح الهيئة النصف الثانى من 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت هيئة الأوقاف المصرية نسبة نمو في إجمالي إيراداتها وأرباحها بلغ 18.2% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، حيث بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1/7/2023 حتى 31/12/2023 مبلغًا وقدره (1.199.717.562) جنيهًا، بزيادة قدرها (184.807.616) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو (18.2%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2022 / 2023 ، وبزيادة قدرها (299.418.302) جنيه ، بنسبة قدرها (33.3 %) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي 2021 / 2022.

وبلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1/ 12/ 2023م حتى 31/ 12/ 2023م مبلغًا وقدره (220.121.115) جنيهاً، بزيادة قدرها (34.478.761) جنيهاً، بنسبة تقدر بنحو (18.6 %) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي 2022/ 2023 .

في حين حققت الهيئة 7 أرقام قياسية، فكانت إيراداتها وأرباحها في أشهر: يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023م في كل منها الأعلى تحصيلًا على الإطلاق في تاريخ الهيئة، وكذلك ما تم تحقيقه في النصف الأول من العام المالي الحالي هو الأعلى تحصيلًا في تاريخ الهيئة.