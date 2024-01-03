شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير وتجميل شارع أحمد عرابى بحى العجوزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" صورًا ترصد آخر ما وصلت إليه أعمال تنسيق وتجميل وتطوير الجزيرة الوسطى وأرصفة المشاة بشارع أحمد عرابي بحي العجوزة، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين الصورة البصرية بالشوارع والطرق والميادين العامة.

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على الإسراع من وتيرة الأعمال ومراجعة حالة البلدورات واستبدال المتهالك منها مع الالتزام بالمعايير المحددة للأعمال.

ووجه محافظ الجيزة رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالتنسيق مع الشركات المنفذة للأعمال برفع ناتج الأعمال أولا بأول ومنع تراكم المخلفات بمحيط مناطق العمل ومراعاة المظهر الحضارى خلال تنفيذ الحدائق واللاندسكيب.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ناقش مؤخرًا مقترحًا لإعداد سجل إلكترونى بشوارع المحافظة الرئيسية ومتفرعاتها، والذى يشمل أسماء الشوارع والمرافق المتوفرة بها والتواريخ الخاصة بأعمال التطوير لكل منها.

وأوضح محافظ الجيزة أن المشروع يأتى فى إطار حرص المحافظة على مواكبة توجهات الدولة نحو التحول الرقمى ولتسهيل مهام مختلف الأجهزة للتعرف على احتياجات كافة شوارع المحافظة من أعمال التطوير والتحسين والمرافق، وذلك لتنسيق الجهود وتنفيذ خطط التطوير بالشكل الصحيح.



تجميل شارع أحمد عرابى بحى العجوزة



تجميل ورفع كفاءة شارع أحمد عرابى بالعجوزة



تطوير وتجميل الجزيرة الوسطى بشارع أحمد عرابى