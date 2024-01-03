شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تدريب 90 ألفا و867 من أعضاء المهن الطبية لرفع كفاءتهم بـ"الخدمات الصحية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تدريب 90 ألفاً و867 من أعضاء المهن الطبية، من خلال 3 آلاف و89 دورة تدريبية بمختلف التخصصات، في الفترة من يناير وحتى ديسمبر2023، وذلك بهدف رفع كفاءة الأطقم الطبية، والارتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمرضى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تنفيذ 704 برامج تدريبية لـ35 ألفاً و317 من الكوادر الطبية من خلال قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، لافتاً إلى عقد 37 دورة تدريبية، و5 ورش عمل لتدريب 1365 من الكوادر الطبية وذلك بأكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب والتعليم الطبي المستمر.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم تدريب 13 ألفا و47 متدربا على رأس العمل بمحافظات (الإسكندرية، والجيزة، والغربية، والفيوم، والقاهرة، وشمال سيناء، وكفرالشيخ، ومطروح، والمنوفية، والدقهلية، والإسماعيلية، والقليوبية، وبني سويف، والشرقية، والبحيرة، والبحر الأحمر، والمنيا، ودمياط، وقنا، وبورسعيد، وأسوان، وأسيوط) وذلك بهدف رفع كفاءة العاملين بالمستشفيات، وتلبية للاحتياجات التدريبية بكل محافظة.

وقالت الدكتورة علا خيرالله رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، إنه تم ترشيح 960 من الأطباء، والصيادلة، والتمريض لحضور 27 مؤتمراً علمياً، لإطلاعهم على التطورات العلمية في مختلف التخصصات الصحية، بالإضافة إلى ترشيح 291 متدرب لحضور دورات البرنامج الوطني للمرأة في القيادة، والمرأة مفتاح تحقيق التنمية المستدامة، والحوكمة و التنمية المستدامة وأثرهما على أداء وأهداف المؤسسة، والبرنامج المتقدم للتحليل الإحصائي، وبرنامج «معاً.. لمستقبل رقمي»، وتنمية المهارات الإدارية لموظفي المكاتب الفنية.

وأشارت «خير الله» إلى تدريب 55 ألفا و550 متدربا من خلال تنفيذ 2835 برنامجاً تدريبياً لقطاعات الرعاية الأساسية والتمريض، والطب العلاجي، والطب الوقائي، وذلك وفقا للاحتياجات التدريبية التي يحددها كل قطاع

ومن جانبها، نوهت الدكتورة أميرة محمد، مدير الإدارة العامة لمتابعة وتقييم التدريب بالوزارة، إلى ترشيح 121 من العاملين بوزارة الصحة والسكان لمنح دراسية لدراسة الماجستير ودورات تدريبية، بالخارج لتنمية المهارات والقدرات المعرفية والمهنية لهم وذلك بالتعاون مع وزارات التعاون الدولي، والخارجية، مشيرة إلى أنه يتم نشر الاعلان عن المنح الدراسية والدورات التدريبية بالخارج على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة والسكان www.mohp.gov.eg وعلى جميع قطاعات الوزارة، موضحة أن الاختيار والترشيح يتم عن طريق عرض أوراق المتقدمين على لجنة مشكلة من قبل وزير الصحة، للدراسة والبت وإجراء المقابلات الشخصية.