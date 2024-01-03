شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف القطارات بين محطتى الضبعة وجلال بخط القبارى/ مطروح السبت ولمدة أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إيقاف حركة القطارات بين محطتي الضبعة / جلال بخط (القبارى/ مرسى مطروح) اعتباراً من الساعة 7 صباحاً يوم السبت القادم الموافق 6/1/2023 حتى الساعة 10 مساءً يوم الخميس الموافق 18/1/2023.

وأوضحت "السكة الحديد"، أن ذلك يأتي فى ضوء توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل، لرفع كفاءة مرفق النقل، ونظراً لتنفيذ أعمال إنشاء برابخ السيول أسفل السكة الحديد بين محطتى ( الضبعة / جلال ) بخط القبارى / مرسى مطروح، لتنفيذ الأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع.

وقالت الهيئة، إنه سيتم اختصار كافة القطارات المتجهة من محرم بك الى مرسى مطروح بمحطة الضبعة، وكذلك القطارات المتجهة من مرسى مطروح الى محرم بك سيتم اختصارها بمحطة جلال ونقل الركاب بين محطتى الضبعة وجلال بأتوبيسات مخصصة تيسيراً عليهم وذلك بالتنسيق بين السكة الحديد والهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بتوفير اتوبيسات بمحطتي الضبعة وجلال لنقل الركاب خلال تلك الفترة .

كما سيتم تشغيل القطارات بين محطة محرم بك ومحطة الضبعة وبين محطة جلال ومحطة مرسى مطروح طبقاً لجداولهم المجدولة والصادرة فى يناير 2023 مع استمرار الايقاف المؤقت لقطارات 939/ 940و943/942 القاهرة / مرسى مطروح والعكس ويتم تشغيل قطار 657 من محطة الضبعة حتى محطة محرم بك وتشغيل قطار 646 من محطة الحمام حتى محطة الضبعة طبقاً لجداولهم المجدولة في يناير 2023ويترتب علي ذلك تعديل معاد قطار 299 مرسى مطروح /محرم بك علي ان يقوم من محطة مطروح الساعة3.10 عصراًً ويصل محطة محرم بك الساعة 9.20 مساءً طبقاً للجدول المرفق خلال تلك الفترة لحين نهو الأعمال .

واعتذرت الهيئة لجمهور الركاب عن وقف حركة القطارات مؤقتا بين محطتي الضبعة / جلال فى تلك الفترة.