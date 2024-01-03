شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: ضم 212 عاملا غير منتظم لمنظومة العمالة غير المنتظمة بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة العمل فى بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة سوهاج، استكملت عمليات حصر جديدة لعمالة غير منتظمة، بالمحافظة من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية، بالتعاون مع مكتب عمل جهينة ومكتب السلامة والصحة المهنية بطهطا وإدارة تراخيص عمل الأجانب بالمديرية ، وذلك بالتفتيش على عددا من المصانع والشركات، لحصر وتسجيل تلك الفئة بالمصانع والمشروعات الكبري للبدء في تسجيلها على قاعدة البيانات التي انشأتها الوزارة لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة واجتماعياً وصحياً وتأمينياً بصفة دورية ومستمرة، وصرف منح في حالات استثنائية وفي المناسبات والأعياد ( عيد الفطر، عيد الأضحي، عيد العمال، المولد النبوي الشريف) لتوفير الأمان لها ولأسرها من مخاطر العمل المختلفة.

وأوضح الدكتور هشام أبو زيد مدير مديرية العمل بسوهاج ، فى تقرير للوزارة، أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بفئة العمالة غير المنتظمة وتسجيلها على أرض الواقع بالمشروعات القومية الكبرى داخل المحافظات لشمولهم بمظلة الحماية والرعاية الإجتماعية والصحية التى توفرها الوزارة من خلال مديرياتها بالمحافظات، وأضاف مدير المديرية أنه جرى التفتيش على شركات التشغيل والصيانة والنقل والأمن والنظافة التابعة للمصنع، وبلغ عدد العمال 212 عامل غير منتظم جرى حصرهم وجاري استكمال بياناتهم اللازمة للتسجيل يعملون في الشركات.

كما جرى التنبيه على الشركات بضرورة استيفاء كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية حفاظاً على أرواح العمال، كما تم التفتيش علي العمالة الأجنبية المتواجدة بالشركات ومطابقة حصولها على التراخيص اللازمة واستيفاء المواد المتعلقة بالتفتيش العمالي علي الشركات، ومنوهاً إلى استمرار عمليات الحصر والتسجيل لتلك الفئة فى كافة المصانع والشركات داخل المحافظة لحمايتهم من المخاطر ورعايتهم صحيا واجتماعيا وتوفير حياة كريمة لهم والأسرهم تحت رعاية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وشارك في الحملة خلف عبدالرحيم مدير إدارة العمالة غير المنتظمة، ومحمد عشري مدير مكتب عمل جهينة، محمود فتحي مدير تراخيص الأجانب وعبد المنعم عبدالنبي مفتش السلامة بطهطا وعيد عبده مفتش العمل بجهينة.