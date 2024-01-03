شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة الفلسطينى: موقف مصر فى التصدى لمخطط التهجير القسرى تاريخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن الدكتور عاطف أبو سيف، وزير الثقافة الفلسطينى، إن الموقف المصرى إزاء ملف التهجير القسرى للشعب الفلسطينى، مؤكدًا أن مصر لعبت دورًا هامًا فى التصدى لهذا المخطط الذى كان يستهدف تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الغرب تروج الآن لمايعرف بالتهجير الطوعى الذى يستهدف جذب الفلسطينيين للهجرة بأوروبا وترك أراضيهم.

وأشار وزير الثقافة الفلسطينى، خلال اللقاء الذى تعقده نقابة الصحفيين، بعنوان "يوميات العدوان"، ظهر اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال تسعى لطمس الهوية الفلسطينية ومحوها من الذاكرة، فقد تم استهداف متحف رفح، الذى يحتوى على320 قطعة تطريز، والتى يعد تاريخهم أقدم من تاريخ عمر الاحتلال.

وأكد أن وحشية العدوان الإسرائيلي على غزة، لم تتوقف وقد أودت بحياة 5.5% من سكان غزة، فلم يعد القطاع صالح للحياة الآن، فلم نر مياه جارية منذ أكثر من 80 يوما، والكثير من المواطنين لم يتناولوا الخبز لمدة 10 أيام.



مؤتمر وزير الثقافة الفلسطينى (1)



مؤتمر وزير الثقافة الفلسطينى (2)



مؤتمر وزير الثقافة الفلسطينى (3)



مؤتمر وزير الثقافة الفلسطينى (4)



مؤتمر وزير الثقافة الفلسطينى (5)



مؤتمر وزير الثقافة الفلسطينى (6)



مؤتمر وزير الثقافة الفلسطينى (7)



مؤتمر وزير الثقافة الفلسطينى (8)



مؤتمر وزير الثقافة الفلسطينى (9)



مؤتمر وزير الثقافة الفلسطينى (10)



مؤتمر وزير الثقافة الفلسطينى (11)



مؤتمر وزير الثقافة الفلسطينى (12)



مؤتمر وزير الثقافة الفلسطينى (13)



مؤتمر وزير الثقافة الفلسطينى (14)



مؤتمر وزير الثقافة الفلسطينى (15)



مؤتمر وزير الثقافة الفلسطينى (16)