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رئيس الوزراء: الحكومة تابعت ما وجه لها من انتقادات بعد رفع أسعار بعض السلع

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الحكومة تابعت ما وجه لها من انتقادات بعد رفع أسعار بعض السلع، موضحا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى في مرحلته الأولى، وكان هناك تأكيدات أن إصلاح أي اقتصاد يتطلب ترشيد إنفاق.

 

وأضاف في تصريحات تليفزيونية، أنه عندما بدأت الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادى بدأت التركيز على ترشيد الدعم.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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