شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: توعية باشتراطات السلامة والصحة المهنية بمدارس سوهاج والوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت مديرية العمل بمحافظة سوهاج 5 ندوات للتوعية بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل المنشأآت التعليمية من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية، ومكتبى السلامة والصحة المهنية بطهطا، ومكتب السلامة بوسط سوهاج، وذلك بمدارس أسماء بنت أبى بكر الثانوية بنات بسوهاج، والمدرسة الزخرفية الثانوية العسكرية بسوهاج، ومدرسة خالد بن الوليد الثانوية بنات بطهطا، والمدرسة الفنية الثانوية بنات بطما، والمدرسة الإعدادية المشتركة بطما، وذلك تنفيذاً لخطة المديرية التى بدأتها من خلال تنظيم ندوات هدفها التوعية بأهمية وأهداف واساليب السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ونشر ثقافة السلامة بين العاملين والطلاب فى مختلف المنشآت وعلى الأخص في المنشأت التعليمية، تحت إشراف ومتابعة الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة.

وأوضح الدكتور هشام أبوزيد، مدير مديرية العمل بسوهاج أن تلك الندوات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالاستمرار في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل القطاع التعليمي وعدم اقتصارها على المنشآت الصناعية حفاظاً على الأرواح والمنشأت من المخاطر، والوقاية من حدوثها وتوفير مناخ صحى آمن داخل بيئة العمل، وفق توجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وأضاف مدير المديرية أن ندوات التوعية تضمنت شرح مفهوم السلامة والصحة المهنية، وكيفية إعداد خطط الطوارئ والإخلاء لمواجهة الكوارث والأزمات، وبيان الهدف من الخطط والأسس العلمية التي تبني عليها، كما جرى تناول تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية داخل المنشأت وكيفية تشكيلها وأهميتها، وكيفية مواجهة المخاطر التي يتعرض لها العاملين والمترددين علي المنشأة والوقاية منها.

كما قالت وزارة العمل فى بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد نظمت ندوة للتوعية فى مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، قام بها مكتب السلامه والصحة المهنية بالخارجة، وإدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، بمدرسة الخارجة الابتدائية المشتركة بمدينة الخارجة بالوادى الجديد، وبحضور 71 من الطلاب والعاملين بالمدرسة، تحت عنوان "سلامتك تهمنا" للتوعية بمفهوم السلامة والصحة المهنية وتحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل وخطة الطوارئ وكيفية اعدادها، وكيفية استخدام وسائل الحماية المدنية ( طفايات الحريق) ومواجهة الأزمات والكوارث وطرق مواجهة المخاطر، وكذلك البدء في تنفيذ دورات تدريبية مجانية علي مهنة التفصيل والخياطة للفتيات، ومهنة السباكة الصحية للشباب بوحدة التدريب المتنقلة التابعة للمديرية وذلك بقرى اللواء صبيح بمركز الفرافرة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر إحتياجاً ومبادرة (مهنتك مستقبلك) لتدريب الشباب التى أطلقتها الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتدريب المهنى لتدريب الشباب من الجنسين فى القرى والنجوع على المهن التى يتطلبها سوق العمل وتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل لائقة.

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد، فى تقريره للوزارة، أن تلك الجهود التى تقوم بها المديرية وأجهزتها تاتى لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير مزيد من البرامج التدريبية المجانية لهم على المهن التى يحتاجها سوق العمل الداخلى والخارجي، وايضاً تكثيف التوعية والتثقيف فى المنشآت كثيفة العمالة بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين والمترددين عليها بأهمية تطبيق إشتراطاتها وضرورة تأمين بيئة العمل ضد حدوث المخاطر، وأضاف مدير المديرية ان الندوة تناولت عرض موضوعات تخص سلامة وتأمين العاملين والطلاب بالمدرسة وتأمين بيئة العمل، وأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية فى كل مجالات الحياة للحفاظ على الموارد البشرية والمادية ، كما تواصل المديرية متابعة برامج التدريب المهنى المجانية المقدمة للشباب على المهن التى يحتاجها سوق العمل بمراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدة المتنقلة لتنمية مهارات الشباب وتأهيلهم للحصول على فرص عمل مناسبة داخل منشآت القطاع الخاص والإستثمارى بالمحافظة ، تحت رعاية اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.