شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف: 1046 مسجدا لختم القرآن الكريم و334 مسجدا جديدا تنضم للبرنامج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الأوقاف أسماء المجموعة الثانية من المساجد المشاركة فى برنامج "صحح قراءتك" بـ (334) مسجدًا جديدًا، ليصل إجمالي عدد المساجد المشاركة في برنامج "صحح قراءتك" (1046) مسجدًا.

وستكون المشاركة مفتوحة لجمهور المصلين بقراءة ربع حزب من القرآن الكريم بنظام المصحف المعلم من أول سورة الفاتحة فسورة البقرة إلى سورة الناس ، بحيث يقرأ الإمام الآية أو ما تيسر منها ويردد الحاضرون خلفه، علمًا بأن المشاركة متاحة للمساجد الكبرى التي لها أئمة متميزون مع إتقان التلاوة بحسن الأداء الصوتي، فعلى المديريات الراغبة في التوسع في مساجد ختم القرآن الكريم مخاطبة رئيس القطاع الديني بطلبها لدراسته واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

من جانب آخر، وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وتعليمه وحسن تلاوته وفهم معانيه، وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية بناء وعى الطفل بناء كاملًا وسليمًا، تطلق وزارة الأوقاف مبادرة "حصّن طفلك بالقرآن الكريم" لمدة أسبوعين فى عطلة نصف العام من (27 يناير وحتى 8 فبراير 2023)، من السبت إلى الخميس يوميًّا عقب صلاة العصر، وسيقوم إمام المسجد بمراجعة الجزء الثلاثين من القرآن الكريم مع بيان معاني المفردات ومقاصد السور من خلال كتاب (البيان على المنتخب) من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، مع شرح ما تيسر من الأخلاق والآداب العامة، ونشرت الوزارة أسماء المساجد المشاركة في مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم" بمحافظة شمال سيناء بعدد (79) مسجدًا جديدًا، ليصل إجمالي عدد المساجد المشاركة في مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم" (1354) مسجدًا، فعلى من يرغب التواصل مع إمام المسجد لتسجيل أبنائه للمشاركة في المبادرة، على النحو التالي:-

1. النصر- ش 23 يوليو شرق العريش الشيخ/ محمد سليمان عزام راشد

2. أم القرى -وسط المدينة شرق العريش الشيخ/ حماده بشير محمد أحمد البدوي

3. أبو حنيفة – أبو صقل شرق العريش الشيخ/ السيد حسن السيد حامد خطاب

4. عمر بن الخطاب - الضاحية شرق العريش الشيخ/ محمد محمد عطية أحمد سليم

5. المدينه– ش 26 شرق العريش الشيخ/ أحمد صلاح على محمد

6. سيد الشهداء حمزة شرق العريش الشيخ/ أحمد عبد الرحمن محمد الأنور

7. سعيد بن عامر شرق العريش الشيخ/ محمود السيد محمود غنام

8. السلام – أبو صقل شرق العريش الشيخ/ محمد لطفي محمد السيد موسى

9. آل بدوى- كرم ابو نجيلة شرق العريش الشيخ/ محمد مجدى محمد عطيه

10. المصطفى – كرم ابو نجيلة شرق العريش الشيخ/ سيد بدوى اسماعيل إبراهيم

11. الأزهر – حى الصفا شرق العريش الشيخ/ إسلام رجب ربيع عبد الحميد

12. الرحمن – عاطف السادات شرق العريش الشيخ/ محمد عبد العظيم محمد عبد العظيم

13. التوبة – حى الصفا شرق العريش الشيخ/ أحمد فهمى بكر محمد

14. العباسي(الصفا ) شرق العريش الشيخ/ عمرو عيد محمد حسين

15. المحمود – عاطف السادات شرق العريش الشيخ/ محمد ابو اليزيد الغباشى سيد أحمد

16. الرفاعى– وسط البلد شرق العريش الشيخ/ إبراهيم عبدالرحمن إبراهيم

17. نجمة سيناء - بركة حليمة شرق العريش الشيخ/ محمد عبد الحليم محمد عبد الوهاب

18. الأشراف (أبو صقل) شرق العريش الشيخ/ خالد محمود عبد الحميد منجود

19. الفتح(الريسة) شرق العريش الشيخ/ إسلام عبد السلام محمد مصطفى

20. المجمع الإسلامي- بالمساعيد غرب العريش الشيخ/ محمد الكيلاني محمد عبد العال

21. بن يعروف - المساعيد غرب العريش الشيخ/ إبراهيم المصلحي إبراهيم حسن

22. التقوى – خلف الزهور غرب العريش الشيخ/ محمود صالح عطا إبراهيم

23. النور –حى الزهور غرب العريش الشيخ/ عوض هلال عوض هلال

24. النور المحمدي - البحر غرب العريش الشيخ/ مصطفى محمود عبد الرحيم حسنين

25. التجمع العمراني- ابنى بيتك غرب العريش الشيخ/ محمد جابر صالح سيد

26. التيجانى القديم – ش الذهب غرب العريش الشيخ/ أحمد يوسف الطنبولى

27. الرحمن- ك 17 غرب العريش الشيخ/ محمد أحمد عبد الكريم أحمد

28. الواحد الحق - البحر غرب العريش الشيخ/ أحمد عبد الصبور أحمد

29. التوحيد- ش اسيوط غرب العريش الشيخ/ أحمد سيد محمد أحمد فتح الباب

30. الخلفاء الراشدين - البحر غرب العريش الشيخ/ عبد الله فوزي صادق خلف الله

31. آل ذكرى- ش البحر غرب العريش الشيخ/ إسلام محمد أحمد محمد

32. السبيل الجديد - السبيل غرب العريش الشيخ/ محمود السيد محمود علي

33. الرحاب – الطريق العام غرب العريش الشيخ/ أحمد عبد العزيز سليمان

34. الاسراء - السبيل غرب العريش الشيخ/ محمد علي تمساح عطا

35. السيدة هاجر -ش اسيوط غرب العريش الشيخ/ أحمد محمد أحمد محمد

36. البشير – ش اسيوط غرب العريش الشيخ/ محمد محمود عبد الله عبد الحميد

37. الحبيب محمد - المساعيد غرب العريش الشيخ/ عبد الله جمال رجب جمعة

38. أبو بكر الصديق -المساعيد غرب العريش الشيخ/ أحمد أبو العزايم قرني جودة

39. فتح الاسلام - المساعيد غرب العريش الشيخ/ محمود صلاح أحمد سليمان

40. المصطفى –بالم بلازا غرب العريش الشيخ/ محمد إبراهيم عبد الرحيم محمد

41. المروة - العتلاوى غرب العريش الشيخ/ محمد حماده محمد إبراهيم

42. الرحمن- العتلاوى غرب العريش الشيخ/ إسلام محمود عبد القوى عايد

43. العاطى الوهاب – خلف مدرسة عمرو شكرى غرب العريش الشيخ/ حسين عبد السلام إبراهيم علام

44. النور – الابرواى غرب العريش الشيخ/ يحيى أحمد حسن عطوة

45. الحبيب محمد – المساعيد غرب العريش الشيخ/ الصباحي محمد الصباحي محمد

46. آل الشاعر – ش أسيوط غرب العريش الشيخ/ محمود على إبراهيم إبراهيم

47. أبو بكر الصديق –الفواخرية غرب العريش الشيخ/ جلال خميس أبو مسلم خطاب

48. الرحمة – ش اسيوط غرب العريش الشيخ/ رضا كمال فهيم مريقة

49. السلام – المساعيد غرب العريش الشيخ/ عبد السلام جابر عبد السلام عبده

50. زمزم – السمران غرب العريش الشيخ/ عادل السيد خليفة سلطان

51. عمرو بن العاص غرب العريش الشيخ/ أحمد مبارك عمر شرف الدين

52. المؤمن الصالح – ش الخزان غرب العريش الشيخ/ أشرف محمد جمعة إبراهيم

53. عثمان بن عفان- المساعيد غرب العريش الشيخ/ عبد الله ناصر عبد الله محمد عبد الصمد

54. الحمد لله – ميدان الفالح غرب العريش الشيخ/ محمد اسماعيل عرفة السخاوى

55. الشاكرين – المساعيد غرب العريش الشيخ/ محمود كمال بدر عبد المعبود

56. آل ايوب – ش البحر غرب العريش الشيخ/ محمد عادل عبده أحمد

57. النور –ش القاهرة غرب العريش الشيخ/ السيد سعيد السيد متولي

58. المحطة- وسط المدينة بئر العبد الشيخ/ محمد عبد ربه اسماعيل خليل

59. الفاروق - وسط المدينة بئر العبد الشيخ/ محمود أحمد فؤاد محمود

60. الصحابة – وسط البلد بئر العبد الشيخ/ عصام الدين السيد عبد الحميد إبراهيم

61. مجمع الصفا بئر العبد الشيخ/ أسامه عبد الرحيم نصر السعدنى

62. الخلفاء الراشدين بئر العبد الشيخ/ محمد امين سعيد محمد أحمد

63. الرحمن –بالوظة رمانة الشيخ/ علاء عبدالنبي عبدالفتاح زين الدين

64. عمر بن الخطاب - بالكرامة رمانة الشيخ/ صلاح سالم بقري سليمان

65. المدينة المنورة-قاطية رمانة الشيخ/ عبد الله حميد سلامة السيد

66. بالوظة الكبير رمانة الشيخ/ محمد بيومي جوده بيومي

67. عمار بن ياسر - قاطية رمانة الشيخ/ طارق عبد الرحمن يوسف زياد

68. الكوثر -حي الكوثر الشيخ زويد الشيخ/ محمود فرحات أمين خليفة

69. الهدى - حي النصايرة الشيخ زويد الشيخ/ عاشور السيد عبد الجواد شبل

70. الرحمن - بالحسنة الحسنة الشيخ/ محمد محمد محمد شبانه حويطر

71. القرية الرائدة الحسنة الشيخ/ محمد السعيد جاهين يوسف

72. القسيمة- بالقسيمة القسيمة الشيخ/ السيد إبراهيم محمد العشماوي

73. الرحمن- وادي العمر القسيمة الشيخ/ محمود محمد عطية محفوظ

74. الكبير- نخل نخل الشيخ/ عماد محمد السيد علي مجاهد

75. التعمير -نخل نخل الشيخ/ علي علي السيد الشريف

76. الجورة- بالجورة الجورة الشيخ/ السيد عبد الغني عبد العزيز السيد

77. الدعيسي-بالدعيسي الجورة الشيخ/ أشرف عبد الغني عبد العزيز السيد

78. الوفاق القديم - الماسورة رفح 2 الشيخ/ مسعد مصطفى مصطفى عثمان

79. الأمل - البرث رفح 2 الشيخ/ أيمن محمد محمد موسى