شكرا لقرائتكم خبر عن وعلى الأرض السلام.. فى محبة المسيح وأبنائه الكرام.. غدا فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 المطبوع عددا خاصا بمناسبة احتفالات أعياد الميلاد بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها "وعلى الأرض السلام فى محبة المسيح وأبنائه الكرام.. شرف الكرازة.. نعبد الله ونقدس الوطن.. الرئيس والبابا.. 10 سنوات من محبة الله والبلد.. ناصر وكيرلس الزعيم والمبروك.. البابا: الدولة صححت أخطاء 160 سنة.. معمودية الفن.. أرواح وديعة ومواهب بديعة.. قناديل مضيئة حول هالة المسيح.. سفراء مارمرقس فى أرجاء الأرض.. أجراس الكنائس.. دقات مؤمنة على أبراج الزمن.. قدم مباركة فى تراب أم الدنيا". اقرأ فى العدد أيضا.. - حازم حسين يكتب: المحبة وقد تجسدت بشرا - كنائس مصر نور واحد وألوان متعددة - كنائس مصر نور واحد وألوان متعددة - الأزياء الكنسية.. جمال وإتقان فى مواكب العيد.. ملابس البابا تتكون من 11 قطعة.. والسريان يمتازون بالألوان الزاهية تعبيرا عن نعمة الرهبنة - ليلة دافئة فى بيت المسيح

- ليلة دافئة فى بيت المسيح

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز