شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يلتقي موظفي النيابة ويؤكد عزمه تكريم المتميزين والتواصل معهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إيمانًا من المستشار محمد شوقى النائب العام، بأهمية التواصل المباشر مع جميع أفراد منظومة النيابة العامة؛ ارتقاءً بها، ورفعًا لقدراتها، التقى اليوم الأربعاء، عددًا من موظفي النيابة العامة بدائرة نيابة استئناف القاهرة.

وقد وجه النائب العام الشكر لهم لجهودهم المضنية في حسن سير العمل الإداري وانتظامه بدوائر اختصاصهم.

ووجه النائب العام بضرورة إجراء دورات تدريبية لهم، بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، وتمكينهم من الحصول على برامج الماجستير في علوم الإدارة وفق البروتوكولات الموقعة مع الجهات المعنية.

وأشار المستشار محمد شوقى النائب العام إلى أهمية الحرص على كفالة حقوق المتعاملين مع النيابة العامة على اختلافهم، بما يعلي من قيم حقوق الإنسان، ويحقق رسالة النيابة العامة السامية بصفتها الوكيلة عن الهيئة الاجتماعية.

وفي الختام أكد النائب العام عزمه تكريم المتميزين منهم والتواصل الدائم معهم دون رقيب أو وسيط.