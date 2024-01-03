شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تسدد رسوم حج الجمعيات الأهلية بعد الفوز بالتأشيرة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل العديد من المواطنين عن رسوم حج الجمعيات الأهلية بفوز بالتأشيرة، الأمر الذى أوضحته وزارة التضامن الاجتماعى خلال السطور التالية.

- سداد الرسوم طبقا للمستويات المقررة من خلال بنوك "الأهلى المصرى، مصر، القاهرة، أو البريد المصرى" بالرقم القومى

1. 235 ألف جنيه شامل الوجبات مستوى أول بفنادق 5 نجوم بساحة الحرم المكى

2. 168 ألف جنيه شامل الوجبات مستوى ثانى بفنادق مصنفة تبعد 750 مترًا من الحرم المكى

3. 151 ألف جنيه شامل الوجبات مستوى ثالث بفنادق مصنفة تبعد 1400 متر من الحرم المكى

- أسعار جميع المستويات لا تتضمن تكلفة تذكرة الطيران، حيث سيتم تحديدها لاحقا، بالتنسيق مع شركة مصر للطيران