شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعرف أطول رحلة بالقطار في العالم؟ إليك التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستغرق أطول رحلة قطار في العالم 21 يوما تقريبا، وهى رحلة من البرتغال في جنوب غرب قارة أوروبا إلى سنغافورة في جنوب شرق قارة آسيا، وتبدأ هذه الرحلة من مدينة لاجوس في البرتغال إلى عاصمة سنغافورة، وطول المسافة 18.755 كلم، ويمر القطار عبر 13 دولة هى البرتغال، إسبانيا، فرنسا، ألمانيا، بولندا، بيلاروسيا، روسيا، منغوليا، الصين، لاوس، تايلاند، ماليزيا، سنغافورة.

وبدأت هذه الرحلة مع افتتاح خط قطار جديد في لاوس، جنوب شرق آسيا، وتم إنشاء أطول رحلة قطار مستمرة في العالم، وقبل ذلك، كانت تنتهي رحلة القطار في فيتنام وتستغرق حوالي 16898 كلم فقط، وكان على المسافرين الراغبين في الذهاب إلى سنغافورة ركوب حافلة من سايغون، عبر كمبوديا، إلى بانكوك، وتم افتتاح خط سكة حديد فائق السرعة يربط كونمينغ في الصين بمدينة فيينتيان، عاصمة لاوس وبالتالي، أصبح بإمكان المسافرين الذين يبحثون عن رحلة قطار طويلة أن ينتقلوا الآن بين بكين وبانكوك ثم إلى سنغافورة والاستمتاع على متن أطول رحلة قطار مستمرة جديدة في العالم.

تم إدراج محطات توقف ليلية في مدة الرحلة البالغة 21 يوما، للحصول على التأشيرات والأعمال الورقية والقيام برحلات ربط السكك الحديدية، بحسب خبير الرحلات الطويلة سميث، بالإضافة إلى ذلك، قد يتم التوقف في بعض محطات القطار في مدن مختلفة لفترات قصيرة، وبلغت تكلفة تذكرة الرحلة بأكملها 1200 يورو تقريبا في عام 2021.