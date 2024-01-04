شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تنشر قائمة بأسماء قيادات فلسطينية على قائمة الاغتيال.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن أبرز أسماء قادة حماس الذين تم وضعهم على قائمة الاغتيال بعد تصفية صالح العاروري هم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، القيادي في حماس خالد مشعل، عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق، رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، والقيادي محمد دياب المصري، أبو خالد والمُلقب بالضيف وهو القائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس، مروان عيسى، نائب القائد العام للقسام، عزالدين حداد، وهو قائد لواء غزة في كتائب القسام، وهو الآن هدف رئيسي للاغتيال، وكذلك محمد شبانة، وهو قائد لواء رفح.

وكانت قد أكدت حركة حماس الفلسطينية، أمس الثلاثاء، اغتيال صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، كما استشهد قياديين اثنين من كتائب القسام "الجناح العسكرى لحركة حماس.