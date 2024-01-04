شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تسهيلات نقابة المعلمين للحصول على عضويتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذت النقابة العامة للمهن التعليمية، قرارات لتسهيل إجراءات قيد ومنح عضويتها للمعلمين الفائزين فى مسابقة تعيين 30 ألف معلم، وذلك بعد بدء تثبيتهم بالمدارس وتسلمهم العمل فعليا.

وتضم تلك الإجراءات:

1- تم توجيه أعضاء اللجان النقابية والبالغ عددها 320 لجنة فى كافة محافظات الجمهورية، بوجود مناديب للجان النقابية داخل مقرات الإدارات التعليمية.

2- إتاحة استمارة العضوية وتلقى الأوراق المطلوبة، والتأكد من استيفاء كل البيانات، وصولا حتى تسليم الكارنيهات.

3- تواصل فرعيات نقابة المعلمين البالغ عددها 53 نقابة، ولجانها النقابية فى المحافظات، بمسئولى المديريات والإدارات التعليمية، لتعريف المعلمين الجدد بالإجراء الجديد للحصول على كارنيه نقابة المهن التعليمية، بهدف تجهيز الأوراق المطلوبة، لسرعة استخراج الكارنية.

4- يسدد المعلم الراغب على القيد بجداول نقابة المعلمين 25% فقط من مستحقات النقابة المتأخرة.

5- يتم تقسيط باقى مستحقات النقابة المتأخرة بالتقسيط، بحيث يسدد 100 جنيه كل شهر.

6- يتم حساب إجمالي المستحقات المالية المتأخرة على العضو، بداية من عمر 26 عام، وهو العمر المُفترض للحصول على عضوية النقابة.

أما الأوراق اللازمة للحصول على عضوية نقابة المعلمين، فهى:

1- صورة بطاقة الرقم القومى.

2- مفردات المرتب.

3- بيان حالة موثق من الإدارة التعليمية.

4- صحيفة أحوال معتمدة.

وكان خلف الزناتى نقيب المعلمين، قد قال سابقا إن دفعة المعلمين التى بدأت المحافظات فى قيدهم بجداول النقابة تقدر أعدادهم بحوالى 16 ألف معلم، ويتم قيدهم بجداول النقابة تنفيذا لنص قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969، والذى اشترط منح العضوية للمشتغلين بمهنة التربية والتعليم، أو من سبق اشتغاله بها سواء عن طريق التدريس أو الإشراف الفنى أو القيام بأى عمل فنى له اتصال مباشر بالتدريس، أو من العاملين بالإدارات التعليمية بشرط أن يكون سبق له الانشغال بالتدريس، كما أكد القانون أن العضوية إجبارية للعاملين بالتربية والتعليم، أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الأزهرية، المعاهد العالية والكليات، فضلا عن حظره الاشتغال بمهنة التربية والتعليم لأى شخص غير مقيد بجداول النقابة.