شكرا لقرائتكم خبر عن 15 معلومة مهمة عن امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة وتبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول من العام الدراسى الحالى، نقدم فى التقرير التالى معلومات مهمة عن اختبارات الصفين الأول والثانى الثانوى العام من حيث المواعيد والضوابط العامة لعقد الامتحان.

- تنطلق امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام خال الفترة الزمنية 11 حتى 14 يناير المقبل.

- تعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام على مستوى الإدارات التعليمية والمدارس.

- الأصل في امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام تعقد إلكترونيا على أجهزة التابلت.

- ولكن تعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام ورقيا لطلاب المدارس غير المتصلة بالإنترنت.

- تعقد امتحانات الصف الأول الثانوي العام ورقيا للطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت.

- تعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى بواقع 85% إلكترونيا بأسئلة اختيارية.

- هناك 15% من الأسئلة تعقد ورقيا .

- يعقد الامتحان الورقى والإلكترونى معا فى توقيت واحد.

- أى طالب تحدث له مشكلة تقنية فى الجزء الإلكترونى من الامتحان يعقد له امتحان ورقى بديل.

- تم فتح باب تسجيل وتدقيق بيانات استمارة التقدم للامتحانات عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

- تقوم المديريات التعليمية والإدارات بتسليم طلاب الصف الأول الثانوي العام أجهزة التابلت وربطها بمنصة الامتحانات.

- تعقد امتحانات للصفين الأول والثانى الثانوى العام 2024 عبر منصة الامتحان هىSwiftAssess ، كما يجب أن يكون إصدار منصه الأختبارات هو v1.8.19 علي التابلت المدرسي، مع ضرورة تحديث المنصة لارتباط هذا التحديث بالامتحانات القادمة للفصل الدراسي الأول.

- تعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام فى المدارس عبر شبكة الإنترنت داخل كل مدرسة.

- الإدارات التعليمية هى من قامت بوضع أسئلة الامتحانات وفق نظام التقييم الجديد بحيث تقيس الأسئلة نواتج التعلم المرتبطة بالموضوعات الدراسية وستكون قادرة على فرز مستويات الطلاب.

- أسئلة امتحان الفصل الدراسي الأول متدرجة من حيث الصعوبة.