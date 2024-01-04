شكرا لقرائتكم خبر عن 15 معلومة مهمة عن امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام 2024 والان مع تفاصيل الخبر
- تنطلق امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام خال الفترة الزمنية 11 حتى 14 يناير المقبل.
- تعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام على مستوى الإدارات التعليمية والمدارس.
- الأصل في امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام تعقد إلكترونيا على أجهزة التابلت.
- ولكن تعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام ورقيا لطلاب المدارس غير المتصلة بالإنترنت.
- تعقد امتحانات الصف الأول الثانوي العام ورقيا للطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت.
- تعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى بواقع 85% إلكترونيا بأسئلة اختيارية.
- هناك 15% من الأسئلة تعقد ورقيا .
- يعقد الامتحان الورقى والإلكترونى معا فى توقيت واحد.
- أى طالب تحدث له مشكلة تقنية فى الجزء الإلكترونى من الامتحان يعقد له امتحان ورقى بديل.
- تم فتح باب تسجيل وتدقيق بيانات استمارة التقدم للامتحانات عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
- تقوم المديريات التعليمية والإدارات بتسليم طلاب الصف الأول الثانوي العام أجهزة التابلت وربطها بمنصة الامتحانات.
- تعقد امتحانات للصفين الأول والثانى الثانوى العام 2024 عبر منصة الامتحان هىSwiftAssess ، كما يجب أن يكون إصدار منصه الأختبارات هو v1.8.19 علي التابلت المدرسي، مع ضرورة تحديث المنصة لارتباط هذا التحديث بالامتحانات القادمة للفصل الدراسي الأول.
- تعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام فى المدارس عبر شبكة الإنترنت داخل كل مدرسة.
- الإدارات التعليمية هى من قامت بوضع أسئلة الامتحانات وفق نظام التقييم الجديد بحيث تقيس الأسئلة نواتج التعلم المرتبطة بالموضوعات الدراسية وستكون قادرة على فرز مستويات الطلاب.
- أسئلة امتحان الفصل الدراسي الأول متدرجة من حيث الصعوبة.
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