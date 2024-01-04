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أخبار × 24 ساعة.. ظهور حالة جديرى مائى بمدرسة واتخاذ الإجراءات الاحترازية

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وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى القاهرة - سامية سيد - وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

كتب: محمد الأحمدى

الخميس، 04 يناير 2024 12:02 ص

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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