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حصاد الوزارات.. وزارة التضامن توجه بتيسير إجراءات صرف معاشات يناير

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الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى القاهرة - سامية سيد - الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى

كتب: محمد الأحمدى

الأربعاء، 03 يناير 2024 05:02 م

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم: 

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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