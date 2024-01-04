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إيقاف تشغيل خط قطار أبو قير من محطة مصر حتى سيدي جابر غدا لتنفيذ مترو الإسكندرية

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القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة النقل أنه سيتم إيقاف تشغيل خط قطار سكة حديد أبوقير الحالي طبقا للتوقيتات الموضحة بالأسفل، وذلك للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مترو الإسكندرية (أبوقير / محطة مصر) :-

 

1- إيقاف تشغيل القطار في القطاع من (محطة مصر حتى محطة سيدي جابر) كمرحلة أولى بداية من 5/1/2024

 

2 - إيقاف تشغيل القطار في القطاع من (أبوقير حتى المنتزه) بداية من 1/2/2024.

 

3- إيقاف تشغيل القطار في القطاع من (سيدي جابر حتى المنتزه) بداية من 1/3/2024

 

وتقوم وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية لتوفير وسائل مواصلات بديلة لقطار أبوقير الحالي أثناء فترة تنفيذ مشروع المترو ، وسيتم الإعلان عن هذه الوسائل والمسارات الخاصة بها عن طريق أجهزة محافظة الإسكندرية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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