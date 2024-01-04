البابا تواضروس الثانى: قانون بناء الكنائس يصحح وضعا خاطئا منذ 160 عاما

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وتحدث قداسة البابا خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن التغيير فى مفهوم المواطنة خلال السنوات الأخيرة قائلا: "إن المساواة والمواطنة هى الأصل والخروج عنها هو انحراف عن الواقع، فمنذ عام 2013 ومع القيادة السياسة الحالية بدأت هذه الأمور أن تتضح بعد أن كانت غائبة فى الماضى واليوم أصبح عليها أضواء".
وأضاف قداسة البابا: "المواطنة لها مشاهد كثيرة منها افتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة فى يوم واحد، بحضور القيادات الدينية والسياسية وبعض الضيوف الأجانب، وأن يتم بناؤها فى خلال عامين فتكون بداية العاصمة الإدارية بداية روحية، فكل ذلك تغيير فكر وبداية قوية وتعبير عن المواطنة".
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