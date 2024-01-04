شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه 10 ساعات عن بعض مناطق أبو النمرس غدا لصيانة خط مياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ أعمال الصيانة بخط المياه قطر 800 مم بطريق مصر أسيوط البطييء بمنطقة أبو النمرس.

وأشارت محافظة الجيزة بأن الأمر سوف يتطلب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة (10) ساعات من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 5/1/2024 الى الساعة الثامنة صباحا يوم السبت الموافق 6/1/2024

ونوهت محافظة الجيزة بأن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي: أبو النمرس، ترسا، نزلة الأشطر، شبرامنت، منيل شيحه.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة لأعمال الإصلاح لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

كما كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الشركة المنفذة لإزالة اي معوقات لسرعه الإنتهاء من أعمال الاصلاح.

وستقوم شركه مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتتحرك في الأماكن المتأثرة ويتم الإتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.