شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتوجه إلى مقر الكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، لمقر الكاتدرائية بالعباسية لتهنئة البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا بأن يكون يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.