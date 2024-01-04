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شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. وزارة الصحة تكشف جهودها في تطوير اللقاحات والأمصال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن جهودها لتطوير إنتاج اللقاحات والتى تمثلت في :
إنتاج 98.678 عبوة من مصل العقرب .
إنتاج 8.917 عبوة من مثل التعبان.
إنتاج 25.926 عبوة من مصل التيتانوس .
إنتاج 139.158 فيال أنسولين .
إنتاج 3.168 فيال من بى سى جى .
إنتاج 834 لتر من البلازما الخام.
إنتاج 10 جرام من السم النقى للثعبان .
انفوجراف لتطوير إنتاج اللقاحات والأمصال
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