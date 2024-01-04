شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. وزارة الصحة تكشف جهودها في تطوير اللقاحات والأمصال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن جهودها لتطوير إنتاج اللقاحات والتى تمثلت في : إنتاج 98.678 عبوة من مصل العقرب . إنتاج 8.917 عبوة من مثل التعبان. إنتاج 25.926 عبوة من مصل التيتانوس . إنتاج 139.158 فيال أنسولين . إنتاج 3.168 فيال من بى سى جى . إنتاج 834 لتر من البلازما الخام. إنتاج 10 جرام من السم النقى للثعبان .

انفوجراف لتطوير إنتاج اللقاحات والأمصال

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