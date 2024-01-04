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انفوجراف.. وزارة الصحة تكشف جهودها في تطوير اللقاحات والأمصال

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن جهودها لتطوير إنتاج اللقاحات والتى تمثلت في : 

 

إنتاج 98.678 عبوة من مصل العقرب .

إنتاج 8.917 عبوة من مثل التعبان. 

إنتاج 25.926 عبوة من مصل التيتانوس .

إنتاج 139.158 فيال أنسولين .

إنتاج 3.168 فيال من بى سى جى .

إنتاج 834 لتر من البلازما الخام. 

إنتاج 10 جرام من السم النقى للثعبان .

 


انفوجراف لتطوير إنتاج اللقاحات والأمصال

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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