شكرا لقرائتكم خبر عن مصلحة دمغ المصوغات: سعر الذهب المحلى غير عادل ونوصى بعدم الشراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد سليمان، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن سعر الذهب المحلى غير عادل مقارنة بالأسعار العالمية، بسبب ترويج بعض الجهات المحلية والأجنبية شائعات من أجل مصالح شخصية الهدف منها زيادة الإقبال على شراء الذهب، وبالتالي زيادة حجم الطلب على المعدن الثمين، الأمر الذى يؤدي الى ارتفاع أسعار الذهب لتحقيق مكاسب غير مبررة قائلا:" نوصي بعدم شراء الذهب في الوقت الحالي لحين استقرار الأسعار".

ووجه رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين بـ وزارة التموين والتجارة الداخلية في تصريحات لـ الخليج 365" بعض النصائح للمواطنين بضرورة شراء الذهب من الأماكن المعروفة والشركات المرخصة تجنبا لأى تلاعب من قبل البعض، والتأكد من دمغ المشغولات الذهبية أو السبائك من مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين، لافتا إلى أن مصلحة دمغ المصوغات والموازين هي الجهة الخدمية الرقابية الوحيدة المسئولة عن فحص ودمغ وتثمين المعادن النفيسة والأحجار ذات القيمة، مع الرقابة الدائمة على الأسواق من خلال الحملات التفتيشية المستمرة لتحقيق الانضباط والالتزام والحفاظ على حقوق المواطنين ومنع تعرضهم لأى غش أو تلاعب.