شكرا لقرائتكم خبر عن 91 % من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة إلقاء المخلفات فى المجارى المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة إلقاء المخلفات في المجارى المائية، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة إلقاء المخلفات في المجارى المائية. وأيد 91% من القراء مطالب تغليظ عقوبة إلقاء المخلفات في المجارى المائية، بينما عارض 9% من القراء مطالب تغليظ عقوبة إلقاء المخلفات في المجارى المائية.

الاستطلاع

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز