شكرا لقرائتكم خبر عن صحف الكويت تبرز تهنئة الرئيس السيسى للأمير مشعل الصباح بمناسبة توليه الحكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الخميس، تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى لأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمناسبة تولية مقاليد الحكم فى دولة الكويت .

وذكرت صحف الأنباء والراي والجريدة الكويتية بعنوان " الرئيس المصري لصاحب السمو : كل التوفيق لمواصلة مسيرة النماء " أن الرئيس السيسي بعث برقية تهنئة لأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أعرب فيها عن خالص تهانيه وتهاني حكومة وشعب جمهورية مصر العربية لأمير الكويت بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنيا كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء للكويت .

وبعث الأمير الشيخ مشعل الأحمد، ببرقية جوابية للرئيس السيسي ، ضمنها خالص شكره على ما عبر عنه فخامته للرئيس السيسي من تهنئة ومن طيب المشاعر، متمنيا له موفور الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية كل الرقي والازدهار.

