شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن جاهزية امتحان الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المديريات التعليمية والإدارات، جاهزية أسئلة امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية، مشددة على أن اللجان الفنية بالإدارات انتهت منذ فترة من وضع أسئلة الامتحان الإلكتروني، وتم رفعه على منصة الامتحانات الإلكترونية إضافة إلى وضع أسئلة الامتحان الورقى.

وأضافت المديريات التعليمية، أنه تم طباعة امتحانات ورقية للطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بالصف الأول الثانوى وأيضا للطلاب الذين قد تحدث لديهم مشكلة تقنية أو فنية أثناء أداء الامتحان الإلكترونى، قائلة: الامتحان الورقى نفس مواصفة الامتحان الإلكترونى حيث أنها أسئلة وحزئيات اختيارية تمثل 85% بجانب الموضوعية والتى تمثل 15%.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أنه بخصوص ما تم تداوله عبر المواقع الإلكترونية بشأن الخطاب الموجه من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمديريات التعليمية بشأن مرض الجديري المائي، وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن الخطاب يستهدف اتخاذ الاجراءات الاحترازية المعتادة لمواجهة الأمراض المعدية التي تصاحب دخول فصل الشتاء ومن بينها الجديري المائي، مؤكدا أن هذه الإجراءات تمثل خطوة معتادة يتم التوجيه بها بشكل دوري مع بداية اجراء الامتحانات ولا تعكس انتشارا لأي أمراض بعينها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الإجراءات التي تم التوجيه بها فيما يتعلق بالجديري المائي تمثل إجراءً احترازيا معتادا عقب ظهور حالة باحدى المدارس، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الصحة والسكان في حال رصد أي حالات مرضية على الطلاب.