شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البريد تستعرض خطة النشاط الخدمي والتثقيفى خلال 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقد بدأ الاجتماع بإرسال التهاني للقيادة السياسية ولشعب مصر وجيشها العظيم وأبطال الشرطة الوطنية كما هنئ المجلس الأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

ووجه محمد جاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالبريد، الشكر لجميع العاملين وأسرهم على التواجد الكثيف أمام صناديق الانتخابات الرئاسية، مؤكداً على أهمية استمرار الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية قادمة لتولي المسؤلية نحو البناء والتنمية والتوسع في المشروعات العملاقة و بناء الجمهورية الجديدة.

واستعرض مجلس إدارة نقابة البريد خطة النشاط الخدمي والتثقيفي وبرامج التدريب المهنى الذى تقدمه النقابة للعاملين وأسرهم خلال العام الجديد 2024.

وكان قد هنأ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران والاتحادات العمالية بالمحافظات، وجميع أعضاء النقابات العامة ولجانها وعمال مصر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفوزه بولاية رئاسية جدبدة، في انتخابات رئاسية ضرب فيها الشعب المصري المثل في الوعي والممارسة الديمقراطية وإدراكه بأهمية ممارسته لحقوقه الدستورية والقانونية، بطريقة أبهرت العالم أجمع، بالتفاف الشعب المصري العظيم حول الرئيس السيسي، مؤكدا أن خروج جموع المصريين في مشهد ديمقراطي عظيم لانتخابات حرة نزيهة خير دليل على وعي أبناء هذا الوطن بالمرحلة التاريخية التي تمر بها مصر، وتأكيدا على استكمال مسيرة الإصلاح والتنمية والأمن والأمان والمشروعات القومية الكبرى والعملاقة التي أطلقها الرئيس السيسي في فترة وجيزة.