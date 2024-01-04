شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: دعم 36 مشروعا للصناعات الصغيرة والمتوسطة باستثمارات 19.7 مليون يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة البيئة أنه تم دعم 36 مشروع للصناعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن قائمة الشركات المدرجة بقائمة مشروعات برنامج التحكم فى التلوث الصناعى، بإجمالي استثمارات 19,681 مليون يورو، الذى يهدف الى دعم الصناعة المصرية، بغرض تطوير كفاءه الطاقة والموارد وتحقيق الالتزام بالقوانين البيئية ويبلغ اجمالى التمويل المتاح للمشروع حوالى 135 مليون يورو.

وأشار تقرير صادر عن وزارة البيئة، أن برنامج التحكم في التلوث الصناعى، يتيح قروضاً ميسرة للشركات الصناعية الراغبة في تنفيذ مشروعات بيئية بمنحة تصل إلى 22%، كما يتيح البرنامج منح غير مقترنة بقروض للصناعات الصغيرة والمتوسطة، بمنحة تصل إلى 30%.

وأضح تقريرالبيئة، أن مشروع برنامج التحكم في التلوث الصناعى يستمر في دعم تنفيذ عدد من المشروعات منها مشروع "تجميع Co2 لإنتاج اليوريا" للحد من إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ومشروع توسعات وتطوير وحدة معالجة الصرف الصناعي ومشروع تغيير وحدة المبخرات الخاصة بتركيز الصودا الكاوية ، بهدف تحقيق التوافق فى قياس ملوثات مياه الصرف الصناعى، ومشروع إنشاء محطة معالجة للصرف الصناعي ، بهدف التوافق فى قياسات مياه الصرف الصناعى فى تركيزات الآمونيا والنيتروجين الكلى والجسيمات الذائبة الكلية، ومشروع إنشاء محطة مياه الصرف الصناعي لتوافق قياسات مياه الصرف الصناعي فى تركيزات الاكسجين الحيوي الممتص والاكسجين الكيماوي المستهلك والزيوت والشحوم والنيتروجين الكلى، ومشروع تركيب برج تبريد دائرة مغلقة لتوافق قياسات مياه الصرف الصناعى في الاكسجين الحيوى الممتص والاكسجين الكيميائى والزيوت والشحوم، ومشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي لإعادة إستخدام 70% من المياه المعالجة.

كما يعمل المشروع على إعادة تأهيل وحدات تحبيب السماد بالإضافة الى أجهزة رصد مستمر وربطها بالشبكة القومية للرصد وتركيب وحدتين لإزالة الأتربة لميناء الفوسفات والصوامع وانشاء مخازن للسماد وخام الفوسفات، ومشروع تركيب وحدات لغسيل الغازات لخط السوبر الفوسفات الأحادى بالإضافة الى أجهزة رصد مستمر وربطها بالشبكة القومية للرصد، ومشروع استرجاع المذيبات ، لإعادة إستخدام مادة الإسايل أسيتات في العملية الصناعية بنسبة 95%، ومشروع "اعادة تأهيل وحدة إنتاج حامض الكبريتيك"، لتحقيق التوافق لإنبعاثات ثاني أكسيد الكبريت وثالث أكسيد الكبريت للمدخنة الخاصة بوحدة إنتاج حامض الكبريتيك.

جدير بالذكر انه بلغ عدد الشركات المدرجة في المشروع حتى ديسمبر 2023 ، حوالى 22 منشآة صناعية لـ30 مشروع فرعي بأجمالي استثمارات تبلغ 192,19 مليون يورو، وتصل مساهمة البرنامج إلى حوالي 131،34 مليون يورو.