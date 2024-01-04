شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ التموين.. والبصل بـ18 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏-البصل بـ 18 جنيها. -الطماطم بـ 10.5جنيه. ‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 18 جنيها ‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 12جنيها. بطاطا بـ11 جنيها. ‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 16 جنيها. ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 10 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 13 جنيها. ‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 40 جنيها. ‏‎‏‎‏-الليمون بـ17 جنيها. الفاصوليا الخضراء 20 جنيها. -جوافة بـ 20 جنيها. يوسفي بلدى 13.3 جنيه. -الموز البلدى بـ 18 جنيها.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز