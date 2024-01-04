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استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ التموين.. والبصل بـ18 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة  والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

 

 

‏-البصل بـ 18 جنيها.

 

-الطماطم بـ 10.5جنيه.

 

‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 18 جنيها

 

‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 12جنيها.

 

بطاطا بـ11 جنيها.

 

‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 16 جنيها.

 

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات.

 

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 10 جنيهات.

 

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 13 جنيها.

 

‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 40 جنيها.

 

‏‎‏‎‏-الليمون بـ17 جنيها.

 

الفاصوليا الخضراء 20 جنيها.

 

-جوافة بـ 20 جنيها.

 

يوسفي بلدى 13.3 جنيه.

 

-الموز البلدى بـ 18 جنيها.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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