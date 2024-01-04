شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ التموين.. والبصل بـ18 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
-البصل بـ 18 جنيها.
-الطماطم بـ 10.5جنيه.
-البطاطس بـ 18 جنيها
-الجزر بـ 12جنيها.
بطاطا بـ11 جنيها.
-الخيار بـ 16 جنيها.
-الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات.
-الباذنجان العروس بـ 10 جنيهات.
-الفلفل البلدى بـ 13 جنيها.
-الفلفل الألوان بـ 40 جنيها.
-الليمون بـ17 جنيها.
الفاصوليا الخضراء 20 جنيها.
-جوافة بـ 20 جنيها.
يوسفي بلدى 13.3 جنيه.
-الموز البلدى بـ 18 جنيها.
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