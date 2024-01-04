شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الإنجيلية تحتفل بعيد الميلاد المجيد غدا فى قصر الدوبارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، الاحتفال الرسمى بعيد الميلاد المجيد، غدا الجمعة الموافق 5 يناير 2023، الساعة الثانية ظهرًا بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، وقيادات الطائفة الإنجيلية، وراعي الكنيسة الدكتور القس سامح موريس، وبمشاركة وحضور الضيوف والمهنئين من قيادات الدولة المصرية والشخصيات العامة.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الاحتفال، صلاة افتتاحية، ومجموعة من الترانيم وفقرة للقراءة الكتابية، وكلمة راعي كنيسة قصر الدوبارة، على أن ينتهي الاحتفال بكلمة شكر الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

من جانبه، قال يوسف إدوارد المنسق الإعلامي للاحتفال: "سوف يتم استقبال ممثلي وسائل الإعلام بداية من الساعة الواحدة ظهرًا، لنقل فعاليات الاحتفال، على أن يتم بث الاحتفال على الهواء من التلفزيون المصرى، وعدد من الفضائيات المصرية، ليتمكن شعب الكنيسة الإنجيلية في مصر وخارجها متابعة الاحتفال".