رئيس اتحاد العمال: القطاع العام هو الذراع الأساسى والمحرك لقطاع البترول

القاهرة - سامية سيد - يجرى محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، زيارة لعدد من شركات البترول، بمحافظة الإسكندرية، لعمل جولات ميدانية لمؤسسات القطاع للاستماع لمشكلات العاملين.

واستهل جبران زيارته بأحد الشركات، حيث التقى مجلس الإدارة، وقيادات الشركه التنفيذية، واستعرض رئيس الشركة فيلم تسجيلى، عن نشاط الشركة وخطة تطوريها المستهدفة، تلى ذلك جولة تفقدية لمواقع العمل داخل الشركة للقاء العاملين والتعرف على نشاطها على أرض الواقع.

وأكد محمد جبران، أن القطاع العام هو الذراع الاساسى، والمحرك لقطاع البترول وهو الذى يتحمل اعباء كثيرة سواء شركات التسويق والتكرير والنقل والإنتاج التى كانت تواصل العمل ليل نهارا فى وقت الأزمات، مشيدا بحجم التعاون بين الشركة، والنقابة العامة للعاملين للبترول.

وقدم رئيس عمال مصر، الشكر لرئيس مجلس إدارة الشركة، فيما أعرب رئيس الشركة عن تقديره وإعزازه للدور الهام الذى تقوم به النقابة العامة للبترول واتحاد عمال مصر، فى الحفاظ على القطاع والإسهام فى تحقيق الاستقرار للاقتصاد الوطني.

رافق جبران فى جولته وفدا من أعضاء مجلسه التنفيذى، عباس صابر امين صندق نقابة البترول، عايدة محى الدين نائب الرئيس، حسام فاروق نائب رئيس النقابة، احمد مبارك نائب رئيس نقابة البترول، سعيد زكريا نائب رئيس النقابة، محسن جبر امين عام مساعد النقابة، اشرف المحروقى عضو المكتب التنفيذى، احمد الجوهرى امين شباب النقابة، عبدالله مشهور امين العلاقات العامة بالنقابة، محمد صلاح امين التثقيف والتدريب، علاء ذكى امين الإسكان، محمد يسرى امين العضوية، صبرى عبد العزيز امين الشئون الطبية.