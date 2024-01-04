شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المطارات 2023.. اعتمادات دولية وإشادات كبيرة بتطبيق أعلى معايير الجودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عزز مطار القاهرة الدولي خلال العام الماضي 2023 مكانته كأحد أهم المطارات في القارة الإفريقية بحصوله علي جائزة البيئة والتنمية المستدامة لعام 2023 فئة المطارات كبيرة الحجم من المجلس الدولي للمطارات إقليم إفريقيا ACI Africa، وأشاد أعضاء لجنة التحكيم بالمجلس الدولي للمطارات إقليم إفريقيا بجودة الإجراءات التي يتخذها مطار القاهرة للحفاظ علي البيئة والتزامه نحو التنمية المستدامة، بالإضافة إلي الحافز الكبير والتفاني في تطبيق نظام الإدارة البيئية وكافة مبادارات التنمية المستدامة في مطار القاهرة.

وجدد المجلس الدولي للمطارات الاعتماد الصحي لمطار القاهرة الدولي لمدة 3 سنوات حتي عام 2026، حيث أكد المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن هذه الشهادة هي اعتماد من المجلس الدولي للمطارات لمطار القاهرة الجوي في مجال ‏الصحة العامة، وذلك بعد مراجعة كافة إجراءات السفر والوصول وتقييمها والتأكد من اتباعها لإجراءات السلامة والصحة التي ‏تم وضعها من المجلس وفق وثيقة‎ cart ‎ووفق تعليمات منظمة الإيكاو.

وحصل مطار سوهاج الدولي في يونيو 2023 علي شهادة الأيزو الدولية (ISO 9001-2015) و المعتمدة من هيئة القياسات العالمية بواسطة الشركة المانحة SGS المتخصصة في مجال تطبيق معايير أنظمة السلامة والجودة الشاملة.

وأكد المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن هذه الشهادة جاءت تطبيقا لسياسات وزارة الطيران المدني بالارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للعملاء والمسافرين بجميع المطارات المصرية في سبيل دعم و زيادة أعداد السائحين، و أيضاً تعد اعترافا بتطبيق مطار سوهاج الدولي لأسس ومبادئ الجودة الشاملة وفق خطط تطوير منظومة المطارات المصرية.

واجتاز مطار الغردقة الدولي في سبتمبر 2023 مراجعة نظام الإدارة المتكامل من جانب الجهة المانحة SGS، وهو الاعتماد الذي يختص بمراجعة نظام إدارة الجودة وفق المواصفات القياسية ISO 9001 لسنة 2015، ونظام الإدارة البيئية وفق المواصفات القياسية ISO 14001 لسنة 2015، ونظام إدارة السلامة والصحة المهنية وفق المواصفات القياسية ISO 45001 لسنة 2018.

ونجح مطار شرم الشيخ الدولى فى اجتياز مراجعة الجهة المانحة SGS لنظام الادارة البيئية ISO 14001 لسنة 2015 لنظام و نظام ادارة السلامة والصحة المهنيهISO 45001 لسنة 2018.

وحظى مطار شرم الشيخ الدولي، بإشادة كبيرة من الجهة المانحة في ضوء التطوير المستمر والجهود الواضحة المبذولة من قبل إدارة المطار والعاملين به من أجل الحفاظ على التوافق مع المواصفات القياسية العالمية.

واحتفل مطار برج العرب الدولى بسريان كلا من شهادة إدارة الجودة الأيزو 9001/2015 ونظام إدارة البيئة الأيزو 14001/ 2015 لمدة عام آخر، وذلك بعد اجتيازه مراجعة الجهة المانحة، وذلك فى إطار حرص وزارة الطيران المدنى على تطبيق أعلى معايير الجودة الشاملة بمختلف أنشطة الطيران المدني، وقد كان لمطار برج العرب نصيب بالغ فى الاهتمام بالشق البيئي ساعده على الحصول على شهادة نظام الإدارة البيئية المعتمدة طبقا لمتطلبات المواصفة الدولية القياسية ISO 14001-2015 ليضيف مطار برج العرب بذلك للشركة المصرية للمطارات إنجازا كبيرا ضمن إنجازاتها لعام 2023.

وفي أكتوبر 2023 نجح مطار شرم الشيخ الدولى فى التأكيد على سريان اعتماد شهادة ( الأيزو 9001 - 2015) لمدة عام آخر، وذلك بعد إجراء المراجعات على المطار، تأتى هذه المراجعة الدورية للتأكيد على مستويات كفاءة تحسين أداء عمل المطارات وتقديم أفضل مستويات الخدمة للركاب و جميع الجهات التي تتعامل مع المطار.

ونجح مطار الغردقة الدولي فى اجتياز المراجعة السنوية التي قامت بها الجهة المانحة SGS لنظام الادارة المتكامل IMS و ذلك طبقا للمواصفات القياسية 9001 ISO لسنة 2015 لنظام إدارة الجودة، ISO 14001 لسنة 2015 لنظام إدارة البيئة و ISO 45001 لسنة 2018 لنظام إدارة السلامة و الصحة المهنية.

وفى إطار حرص وزارة الطيران المدنى على تطبيق أعلى معايير الجودة الشاملة بمختلف أنشطة الطيران المدني حصل مطار سوهاج الدول على الشهادة الدولية ايزو 9001 لسنه 2016.