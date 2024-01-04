شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تفحص عروض شركات توريد السكر المستورد الخام السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفحص الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين، بعد غدا السبت عروض الشركات الراغبة في التقديم لممارسة توريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من أى منشأ و 50 ألف طن سكر أبيض مستورد مكرر معبأ من أي منشأ صالح للاستهلاك الآدمي لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية وفترة وصول من 20 فبراير حتى 5 مارس 2024 و / أو وصول من 6 مارس إلى 20 مارس 2024.

على جانب آخر تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر يناير 2024 ، حيث يستفيد من منظومة دعم السلع ما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين بالبطاقات، ويتم الصرف بقيمة الدعم المخصص لكل فرد مقيد بالبطاقة بقيمة 50 جنيها ،بجانب أيضا صرف 5 ارغفة خبز يوميا لكل فرد بما يعادل 150 رغيف شهريا بقيمة 5 قروش للرغيف رغم تكلفة انتاج الرغيف 1 جنيه، حيث تتحمل الدولة 91 مليار جنيه لدعم الخبز سنويا و36 مليون جنيها للسلع التموينية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع المدعمة لتخفيف العبء على المواطنين خاصة الأسر الأولى بالرعاية.