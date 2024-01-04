شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعترف بإصابة 44 جنديا فى معارك غزة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بإصابة 44 جنديا في المعارك الدائرة بقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

أكد وزير الخارجية سامح شكرى على ضرورة الوقف الشامل لإطلاق النار فى قطاع غزة لفتح المجال أمام التعامل مع جذور الصراع وبدء إجراءات التعافى الإنسانى.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الخميس ، لعضوي مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور "كريس فان هولن" والسيناتور" جيف ميركلي".

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة " أكس"- إن المناقشات تطرقت أيضاً لسبل تعزيز الشراكة المصرية - الأمريكية.