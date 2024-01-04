أسعار نصف تذكرة المترو لكبار السن فوق الـ60 عاما.. انفوجراف

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة النقل، أن كبار السن فوق الـ60 عاما يتمتعون بتخفيض 50% على أسعار تذاكر مترو الأنفاق، على جميع الخطوط، وذلك لتخفيف العبء عليهم، وذلك بالتزامن مع بدء تطبيق الزيادة فى سعر تذكرة مترو الأنفاق.

وجاءت أسعار تذاكر المترو لكبار السن فوق الـ60 عاما كالآتي:-

9 محطات بـ3 جنيهات

16 محطة بـ4 جنيهات

23 محطة بـ6 جنيهات

أكثر من 23 محطة بـ7.5 جنيه

وكان أعلن الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل أنه تقرر التشغيل التجريبى بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة من الخط الثالث والممتد من الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج والذى يشتمـل على 6 محطات هى (السـودان - إمبابة - البوهى - القـومية العربيـة - الطريق الدائرى - محور روض الفرج ) وذلك لخدمة المواطنين والطلاب فى المناطق التى يمر بها هذا الجزء والتى تتميز بكثافة سكانية عالية ليكون تشغيل هذا المشروع للمواطنين هو هدية الرئيس لأهالى القاهرة الكبرى بمناسبة بداية العام الميلادي.

جدير بالذكر أنه بالتشغيل التجريبى بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة من الخط يكون قد تم تشغيل الخط الثالث من عدلى منصور مرورا بالكيت كات حتى محور روض الفرج ويتبقى فقط الجزء الثالث من المرحلة الثالثة والممتد من الكيت كات حتى جامعة القاهرة والذى يجرى تشغيله تجريبا بدون ركاب حاليا تمهيدا لبدء تشغيله بالركاب خلال الفترة القادمة.