شكرا لقرائتكم خبر عن مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يعرب عن قلقه الشديد من دعوات تهجير أهالى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى فيليو جراندي المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قلقه الشديد من دعوات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك نقلا عن القاهرة الإخبارية.

وثمن الدكتور عاطف أبو سيف، وزير الثقافة الفلسطينى، إن الموقف المصرى إزاء ملف التهجير القسرى للشعب الفلسطينى، مؤكدًا أن مصر لعبت دورًا هامًا فى التصدى لهذا المخطط الذى كان يستهدف تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الغرب يروج الآن لما يعرف بالتهجير الطوعى الذى يستهدف جذب الفلسطينيين للهجرة بأوروبا وترك أراضيهم.