شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تحدد ضوابط النجاح فى المواد ذات الفروع بالثانوية العامة 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم، أن طالب الثانوية العامة، إذا حصل على الدرجة النهائية في أحد فروع المواد الفرعية، وتغيب عن الفرع الآخر يكون الطالب ناجحاً في هذه المادة، حيث أن نجاحه بالدرجة النهائية في ذات الفرع يؤدى إلى نجاحه في المادة بالنهاية الصغرى وفي حالة عدم حصول الطالب على النهاية الصغرى في المادة يعتبر الطالب راسباً في هذه المادة ويؤدى الامتحان في الفرعين معاً.

وحددت الوزارة، المواد الفرعية، وهي:

مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية - التفاضل والتكامل)

مادة الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا - الاستاتيكا)

مادة الاقتصاد والإحصاء (الاقتصاد - الإحصاء)

وقالت الوزارة، إنه في حالة إلغاء الامتحان في أحد فرعى المادة يؤدى الطالب الامتحان في الفرعين معاً، وفي حالة صدور قرار للطالب بتأجيل امتحانه في أحد فرعى المادة للدور الثاني بالدرجة الفعلية يؤدى الطالب الامتحان في الفرع المؤجل فقط.

أضاف الوزارة: لا يسمح لطالب الصف الثالث الثانوى التحويل من الشعبة الأدبية إلى الشعبة العلمية والعكس طالما أدى فيها الامتحان بالصف الثاني الثانوي، ولكن يجوز لطالب الصف الثالث الثانوي التحويل من الشعبة العلمية علوم إلى الشعبة العلمية رياضيات والعكس حتـى موعد أقصـــاه الخميس الموافق 22/ 2/ 2024 ويجوز أيضا للطلاب الذين تغيبوا عن أداء الامتحان أو تم إلغاء امتحانهم إجراء نفس التحويل بشرط عدم أداء امتحان أي فرع من فروع الرياضيات أو أى من مادتي الأحياء والجيولوجيا

وأكد أنه لا يسمح لطالب الصف الثالث الثانوى بتغيير مادة اللغة الأجنبية الثانية التي أدى الامتحان فيها في الصفين الأول والثاني الثانوي، ولا يسمح لأى طالب بأداء الامتحان في غير اللجنة المخصصة له ببطاقة رقم الجلوس، وأن أخر موعد لتسليم الطلاب المنتظمين الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الخميس الموافق 2024/2/29 ، وآخر موعد لتسليم الاستمارات الإلكترونية وكشوف 150 د من المدارس للجان النظام والمراقبة يوم الخميس الموافق 2024/3/28، وأخر موعد لتسليم طلاب المنازل الاستمارات الإلكترونية للجنة النظام والمراقبة يوم الخميس الموافق 2024/4/4 ولن يتم قبول استمارة لأى طالب تخلف عن هذه المواعيد مهما كانت الأسباب.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للفريق إجراءات وشروط التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024، موضحة أنه يجرى امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة هذا العام 2024 وفقا للتعليمات الآتية :

مواعيد عقد الامتحان :

- يعقد امتحان عام الشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالى للدور الأول : اعتباراً من يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024، أما امتحانات الدور الثانى تعقد اعتباراً من يوم السبت الموافق 24 أغسطس 2024.