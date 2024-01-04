شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجة رسائل هامة لتقليل فرص مقاومة المضادات الحيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إنه لتقليل فرص مقاومة المضادات الحيوية يجب الالتزام بالآتى:

1- عدم استعمال المضادات الحيوية إلا عندما يصفها الطبيب.

2- إكمال العلاج حسب توجيهات الطبيب حتى اذا شعرت بتحسن.

3- عدم القيام مطلقا بتبادل المضادات الحيوية مع الغير.

4- عدم استعمال ما تبقي من المضادات الحيوية بعد انتهاء الوصفة الطبية.

ونصحت وزارة الصحة والسكان بتجنب الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية؛ لأنه يؤدي إلى بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية؛ مما يجعل علاج البكتيريا أكثر صعوبة.

وكانت منظمة الصحة العالمية أطلقت كتاب المنظمة الإرشادي لاستخدام المضادات الحيوية وفقًا لفئات الإتاحة والمراقبة والاحتياط، وذلك لتقديم إرشادات بشأن استخدام المضادات الحيوية وتحسين وصف المضادات الحيوية على الصعيد العالمى.

ويقدم الكتاب إرشادات موجزة ومسندة بالبيّنات بشأن اختيار المضادات الحيوية، والجرعة، وطريقة الإعطاء، ومدة العلاج لأكثر من 30 عدوى سريرية هي الأكثر شيوعًا بين الأطفال والبالغين فى كل من مرافق الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات.

وفى نهاية المطاف، فإن الوصف والاستخدام المناسبين للمضادات الحيوية هما سبيل الوقاية من ظهور مقاومة مضادات الميكروبات وانتشارها.