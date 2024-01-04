شكرا لقرائتكم خبر عن كنائس مصر.. نور واحد وألوان متعددة تشكل خيطا مهما فى نسيج الهوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتضن مصر واحدة من أعرق كنائس العالم، وتنتسب إلى مرقس الرسول بكل قيمته الروحية والتأسيسية فى مسار الاعتقاد المسيحى؛ لكن ذلك لم يمنع التنوع وانفتاح المجتمع على تصورات عقائدية أخرى. ويضم مجلس كنائس مصر طوائف أساسية: الأرثوذكسية، الكاثوليكية، الإنجيلية، والكنيسة الأسقفية، والأولى الأقدم والأكبر، لكن بقيتها تُشكل خيطًا مهما فى نسيج الهوية والاعتقاد، بعدما اختلطت بالشخصية المصرية وتفاعلت معها، فصنعت فسيفساء روحية شديدة التنوع والبذخ.





الكنيسة الأرثوذكسيةتتسم بطقوس الآباء، وأساسها الأسرار ومن المعمودية كاعتراف بمسيحية الأطفال، وفى أحد تصريحات قداسة البابا تواضروس الثانى قال إن عدد أقباط مصر 15 مليون نسمة لكل الطوائف، إضافة لمليونين بالخارج.





الطائفة الإنجيلية ثانى أكبر الطوائف المسيحية، وتنتمى للكنيسة البروتستانتية التى أسسها القس الكاثوليكى الثائر مارتن لوثر، ووصلت مصر ضمن البعثات التبشيرية بالقرن الثامن عشر، وأعلنتها الحكومة طائفة رسمية، وعملت فى بداية وجودها على الخدمات الاجتماعية، وكان لها فضل تأسيس أول مدرسة للبنات بأسيوط، ويديرها المجلس الإنجيلى العام بعضوية رؤساء المذاهب، وعددها 18 مذهبا، أكبرها الإنجيلية المشيخية التى يديرها سنودس النيل الإنجيلى ويرأسها القس أندريه زكى. ومن كنائسها: الرسولية والمعمدانية والخمسينية، ويتركز أغلبها فى المنيا وأسيوط.





الكنيسة الكاثوليكيةعمرها فى مصر 800 سنة، وذلك منذ أول لقاء بين القديس فرنسيس الإسيزى والملك الكامل، ومن وقتها بدأ وجود الكاثوليك من خلال الرهبنة الفرنسيسكانية، وتتبع الفاتيكان، ويرأسها البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق.





الكنيسة الأسقفية يرعاها المطران سامى فوزى، وهى تتبع الكنيسة الإنجيليكانية فى أمريكا، وبدأت 1925 برسامة أول قسيس مصرى للطائفة الأسقفية، القس جرجس بشاى، ليصبح هذا التاريخ انطلاقة الأسقفية الإنجليكانية فى مصر.









الروم الأرثوذكس يرعاها حاليا البطريرك ثيودوروس الثانى، ومتحدثها الأنبا نيقولا، وبدأت بمصر منذ القرن الثامن عشر، وانضم اليهم المصريون بالقرن الأخير كجزء من طائفة الروم الأرثوذكس، وتدير نحو 20 كنيسة أغلبها فى القاهرة والإسكندرية، مع وجود محدود فى بعض المحافظات.